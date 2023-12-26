Сербский клуб анонсировал товарищеский матч с российским Зенитом

Сербия "испытывает" европейское футбольное сообщество. Чемпион страны анонсировал товарищеский матч с Зенитом.

Речь идет о сербской Црвене Звезде. В своих социальных сетях клуб анонсировал проведение весной следующего года товарищеского матча против российского Зенита.

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Когда состоится матч

Там отметили, что матч состоится в Белграде на стадионе "Райко Митич" 23 марта 2024 года. Напомним, что летом Црвена Звезда уже ездила в Россию на товарищеский турнир, организованный Зенит.

Позорный поступок сборной Сербии

Сборная Сербии по футболу согласилась организовать товарищеский матч с Россией. Встреча была анонсирована национальными федерациями обеих стран 20 декабря.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Россия не провела ни одного официального матча. Россияне ограничиваются только товарищескими встречами.

С сентября 2022 года Россия провела 11 товарищеских матчей мужских сборных. Их соперниками выступали команды из Азии (Узбекистан, Иран, Катар), Африки (Камерун, Кения, Египет U23), карибская Куба.

Сербия станет первой европейской сборной, которая сыграет с Россией. Матч состоится 21 марта в Москве и будет служить для сербов подготовкой к финальной части Евро-2024.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину УЕФА отстранил российскую национальную команду и все клубы из этой страны от участия в официальных турнирах, проводимых под эгидой организации. Однако никакой реакции на проведение спаррингов с российскими клубами УЕФА так и не продемонстрировал.