Цирк продолжается: Черноморец примет Динамо в Киеве вместо Одессы

Одесский Черноморец второй подряд домашний поединок в Премьер-лиге Украины фактически проведет на выезде. Матч Черноморец – Динамо в рамках 15-го тура УПЛ перенесли в Киев.

Черноморец снова не сыграет в Одессе

Поединок Черноморец – Динамо перенесли из Одессы в Киев с согласия обоих клубов. Команды встретятся 19-го ноября на стадионе "Динамо". Начало поединка в 19:30.

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Для Черноморца это вторая подряд домашняя игра, которая состоится на выезде. В предыдущем туре "моряки" должны были принять в Одессе Львовский Рух.

Однако игра состоялась на поле Руха во Львове (4:3). Матч перенесли во Львов из-за того, что поле стадиона "Черноморец" в Одессе готовили к поединку сборной Украины с Болгарией.

Вероятно, встречу Черноморец – Динамо перенесли в Киев из-за того, что 23-го ноября Динамо примет в Лиге чемпионов мюнхенскую Баварию.

Как в УПЛ переносят матчи

В начале сезона – 2021/2022 был перенесен матч Колосс – Минай в рамках 3-го тура УПЛ. Дату поединка изменили на 24 ноября из-за того, что Колосс играл в квалификации Лиги конференций.

В октябре дирекция УПЛ перенесла игру 11-го тура Ингулец – Рух за то, что в львовском клубе произошла вспышка коронавируса.

Интересно, что Шахтер с 2019 года ни разу не играл в Мариуполе. Два подряд домашних матча "азовцев" против "горняков" переносили в другие города.

В этом сезоне Мариуполь якобы не смог принять Шахтер из-за того, что на стадионе команды должны были провести аварийные работы.

Однако в день игры, по информации СМИ, никаких работ на стадионе имени Бойко в Мариуполе не происходило.

Черноморец не публично называют фарм-клубом Динамо. Причина в том, что в составе одесситов выступают 16 арендованных футболистов Динамо. Возглавляет Черноморец бывший тренер молодежных команд Динамо Юрий Мороз.