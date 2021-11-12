Чорноморець знову не зіграє в Одесі

Поєдинок Чорноморець – Динамо перенесли з Одеси у Київ за згодою обох клубів. Команди зустрінуться 19-го листопада на стадіоні "Динамо". Початок поєдинку о 19:30.

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Для Чорноморця це друга поспіль домашня гра, яка фактично відбудеться на виїзді. У попередньому турі "моряки" мали прийняти в Одесі львівський Рух.

Однак гра відбулася на полі Руху у Львові (4:3). Матч перенесли у Львів через те, що поле стадіону "Чорноморець" в Одесі готувати до поєдинку збірної України з Болгарією.

Ймовірно, зустріч Чорноморець – Динамо перенесли у Київ через те, що 23-го листопада Динамо прийме у Лізі чемпіонів мюнхенську Баварію.

До уваги. Чорноморець не публічно називаються фарм-клубом Динамо. Причина в тому, що у складі одеситів виступають 16 орендованих футболістів Динамо. Очолює Чорноморець колишній тренер молодіжних команд Динамо Юрій Мороз.

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