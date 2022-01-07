Цымбал показал второй лучший результат в карьере: украинец в топ-20 спринта в Оберхофе
Источник:24 канал
В немецком Оберхофе прошла первая гонка Кубка мира в 2022 году. По результатам мужского спринта лучшим из представителей Украины выступал Богдан Цымбал. Он продемонстрировал 19-ое время.
Мужской спринт должен был состояться еще 6 января, однако из-за плохой погоды гонку перенесли на пятницу. На православное Рождество в Оберхофе погода была не лучше – сильная вьюга.
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В такую погоду на первый план вышла точность на стрельбе: биатлонистам приходилось бороться не только с нервами, но и сильными порывами ветра.
Победа Логинова
Лучше всего к сложным условиям приспособился россиянин Александр Логинов. Он с одним промахом выиграл спринтерскую гонку.
Два штрафных круга одолел Эмильен Жаклен. Француз проиграл Логинову более 6 секунд и занял второе место.
15 секунд Логинову на финише проиграл Стурла Легрейду. Норвежец с одним штрафным кругом занял третье место.
Удачное выступление Богдана Цымбала
В Оберхофе наконец-то вернулся основной состав сборной Украины, пропускавший этап в Анси. К сожалению, украинцы снова не зацепились за попадание в топ-10.
Лучше всего спринт преодолел Богдан Цымбал: с одним промахом он занял девятнадцатую строчку. Это второй лучший результат в карьере украинца.
В прошлом сезоне он занимал 18-ю позицию в гонке преследования в Поклюке.
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Остальные украинские биатлонисты из-за проблем со стрельбой не пробились в топ-20. Кроме Цымбала, в топ-60 еще двое украинцев – Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.
Благодаря своему результату они пробились в гонку преследования, которая состоится 9 января.
Результаты мужского спринта
1. Александр Логинов (Россия, 0+1) – 27:00.8
2. Эмильен Жаклен (Франция, 1+1)+6,5
3. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0)+15,1
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19. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:04..8
26. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:17.2
44. Дмитрий Пидручный (Украина, 3+1) +1:52.9
66. Артем Прима (Украина, 2+2) +2:42.0
76. Тарас Лесюк (Украина, 2+3) +3:04.8