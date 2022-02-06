У Норвегии возникли проблемы на старте

На последних метрах дистанции Йоханнес Боьо опередил представителя Франции Кантена Фийона-Майя и спортсмена ОКР Эдуарда Латыпова.

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Норвегия получила лидерство после первого этапа. Стартером эстафеты была Марте Олсбю Ройзеланд. Однако успешного начала норвежцев могло бы и не быть.

У Ройзеланд возникли проблемы с винтовкой. Если бы не помощь представительницы Словении, то неизвестно, как норвежка преодолела бы начало эстафеты.

На старте гонки норвежка потеряла деталь прицела винтовки перед огневым рубежом. Во время "лежки" она потратила 54 секунды. Однако отстреляться ей удалось чисто, она использовала лишь один дополнительный патрон.

На второй стрельбе норвежка вообще не воспользовалась дополнительными патронами, что помогло ей отыграть отставание и финишировать первой.

Ройзеланд все же успела узнать перед началом стрельбы о неисправности винтовки. Внимание на проблемы норвежки с оружием обратила физиотерапевтка из Словении Ула Хафнер.

Как словенка помогла сборной Норвегии

Словенская биатлонистка Полона Клеменчич во время прохождения дистанции заметила, что из винтовки Ройзеланд выпала какая-то деталь. Спортсменка сразу сообщила об этом физиотерапевтке Словении, когда проходила рядом с ней.

Хафнер рассказала об этом представителям Норвегии. Но те не могли сначала определить, в чем именно неисправность. Словенка вернулась на трассу и нашла потерянную деталь из винтовки Ройзеланд, оказалось, что то был прицел.

Возвращаясь, я увидела, как что-то черное упало в снег. Я подняла это и отдала норвежской команде. Это произошло где-то через полторы минуты после старта гонки,

– объяснила Хафнер.

На первую стрельбу биатлонисты приходят согласно своих стартовых номеров. Поэтому утерянную деталь норвежки положили на первый коврик.

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Хафнер подчеркнула, что была рада помочь норвежской команде. Она убеждена, что если бы в начале не удалось выяснить проблему с винтовкой Ройзеланд, то вряд ли сборная Норвегии могла бороться за первенство.

Я рада, что нашла эту деталь и помогла. Когда Йоханнес Бе пересек финишную черту, я была рада за них. Знала, что без прицела у Ройзеланд, Норвегии было бы очень сложно в эстафете,

– сказала словенка.

Важно! К сожалению, сборная Украины продемонстрировала не лучший результат в эстафетной гонке. Команда заняла 13-е место.