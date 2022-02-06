У Норвегії виникли проблеми на старті

На останніх метрах дистанції Йоганнес Боьо випередив представника Франції Кантена Фійона-Майє та спортсмена ОКР Едуарда Латипова.

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Норвегія здобула лідерство після першого етапу. Стартером естафети була Марте Олсбю Ройзеланд. Проте успішного початку норвежців могло б і не бути.

У Ройзеланд виникли проблеми з гвинтівкою. Якби не допомога представниці Словенії, то невідомо, як норвежка подолала б початок естафети.

На старті гонки норвежка втратила деталь прицілу гвинтівки перед вогневим рубежем. Під час "лежки" вона витратила 54 секунди. Проте відстрілятися їй вдалося чисто, вона використала лише один додатковий патрон.

На другій стрільбі норвежка взагалі не скористалася додатковими патронами, що допомогло їй відіграти відставання та фінішувати першою.

Ройзеланд все ж таки встигла дізнатися перед початком стрільби про несправність гвинтівки. Увагу на проблеми норвежки зі зброєю звернула фізіотерапевтка зі Словенії Ула Хафнер.

Як словенка допомогла збірній Норвегії

Словенська біатлоністка Полона Клеменчіч під час проходження дистанції помітила, що з гвинтівки Ройзеланд випала якась деталь. Спортсменка відразу повідомила про це фізіотерапевтку Словенії, коли проходила поруч з нею.

Хафнер розповіла про це представникам Норвегії. Але ті не могли спочатку визначити, у чому саме несправність. Словенка повернулася на трасу та знайшла втрачену деталь з гвинтівки Ройзеланд, виявилося, що то був приціл.

Повертаючись, я побачила, як щось чорне впало у сніг. Я підняла це і віддала норвезькій команді. Це відбулося десь через півтори хвилини після старту гонки,

– пояснила Хафнер.

На першу стрільбу біатлоністи приходять згідно своїх стартових номерів. Тому загублену деталь норвежки поклали на перший килимок.

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Хафнер наголосила, що була рада допомогти норвезькій команді. Вона переконана, що якби на початку не вдалося з'ясувати проблему з гвинтівкою Ройзеланд, то навряд чи збірна Норвегії могла боротися за першість.

Я рада, що знайшла цю деталь та допомогла. Коли Йоганнес Бьо перетнув фінішну лінію, я була рада за них. Знала, що без прицілу у Ройзеланд, Норвегії було б дуже складно в естафеті,

– сказала словенка.

Важливо! На жаль, збірна Україна продемонструвала не найкращий результат в естафетній гонці. Команда посіла 13-те місце.