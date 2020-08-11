Голкіпер "Копенгагена" Карл-Юган Юнссон творив дива біля власних воріт у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти МЮ. Він здійснив 13 сейвів, які дозволили йому встановити новий рекорд Ліги Європи за цим показником.

Таку кількість відбитих ударів суперника воротар здійснив за 120 хвилин. Юнсонну вдалось не пропустити жодного голу з гри, МЮ розмочив рахунок лише завдяки пенальті, повідомляє Opta.

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Унікальний рекорд

30-річний шведський воротар показав найкращий результат у єврокубках із сезону 2016/17. Що стосується Ліги Європи, то такий показник не був зафіксований ще з далекого 2009 року.

На жаль, чудова гра голкіпера не вивела "Копенгаген" в 1/2 фіналу Ліги Європи. Загалом у розіграші цієї Ліги Європи у ворота гокліпера нанесли 42 удари із яких він пропустив лише 5 голів у всіх матчах.

До слова, голкіпер у 2015 році був визнаний найкращим воротарем Данії.

У всіх командах у яких грав Юнссон був основним голкіпером.