Украинская сборная первой пропустила, как это было в игре против боснийцев. Но голы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика принесли победу команде Сергея Реброва 2:1 во Вроцлаве.

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О поддержке и голкиперской позиции

После поединка главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пообщался с прессой. Коуч поделился первыми впечатлениями от тяжелой победы над исландскими "викингами".

Сперва наставник выделил поддержку болельщиков, которые сделали аншлаг на вроцлавском стадионе. Ребров поблагодарил зрителей за поддержку.

Я благодарен болельщикам, даже после пропущенного гола они нас поддерживали. Мы действительно чувствовали это. Я считаю, что сегодня (26 марта – 24 Канал) все заслуживают эту победу – наши болельщики, наши ВСУ и наша сборная,

– заявил Ребров.

Также Сергей Станиславович ответил на вопрос о позиции голкипера. Ребров заверил, что вопрос первого номера сборной Украины, отнюдь, не закрыт.

"Он никогда не закрыт. Ни по одному игроку не закрыт вопрос по Евро. Очень важно, чтобы футболисты сейчас вернулись в свои команды, получали практику и готовились к чемпионату Европы", – подчеркнул тренер "сине-желтых".

Посвятил победу Украине, людям и защитникам страны

Наставник сборной назвал важность этой победы, выхода на Евро-2024 для страны. Ребров посвятил эту победу Украине, ее народу и военным, которые защищают страну от врага на передовой.

Я думаю, это очень важная победа для всего украинского народа, для наших воинов. Я очень рад за футболистов, потому что эти две игры были очень тяжелыми и нервными. И до, и после матчей мы говорили, что эти победы – для нашей страны, людей, защитников, которые отстаивают нашу свободу. Каждый понимает, насколько важна эта победа,

– ответил Ребров.

Отметим, что Ребров – первый тренером сборной Украины по футболу в ее истории, который вывел "сине-желтых" на чемпионат Европы с первого квалификационного для себя цикла во главе команды.

К слову. Финальная часть Евро-2024 в Германии продлится с 14 июня по 14 июля.

Расписание матчей Украины в групповом раунде: