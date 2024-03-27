Українська збірна першою пропустила, як це було у грі проти боснійців. Але голи Віктора Циганкова та Михайла Мудрика принесли перемогу команді Сергія Реброва 2:1 у Вроцлаві.

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Про підтримку та голкіперську позицію

Після поєдинку головний тренер збірної України Сергій Ребров поспілкувався зі пресою. Коуч поділився першими враженнями від важкої перемоги над ісландськими "вікінгами".

Спершу наставник виділив підтримку уболівальників, які зробили аншлаг на вроцлавському стадіоні. Ребров подякував глядачам за підтримку.

Я вдячний уболівальникам, навіть після пропущеного гола вони нас підтримували. Ми дійсно відчували це. Я вважаю, що сьогодні (26 березня – 24 Канал) всі заслуговують на цю перемогу – наші вболівальники, наші ЗСУ та наша збірна,

– заявив Ребров.

Також Сергій Станіславович відповів на запитання про позицію голкіпера. Ребров запевнив, що питання першого номера збірної України, аж ніяк, не закрите.

"Воно ніколи не закрите. Щодо жодного гравця не закрите питання по Євро. Дуже важливо, щоб футболісти зараз повернулися до своїх команд, отримували практику й готувалися до чемпіонату Європи", – наголосив тренер "синьо-жовтих".

Присвятив перемогу Україні, людям та захисникам країни

Наставник збірної назвав важливість цієї перемоги, виходу на Євро-2024 для країни. Ребров присвятив цю перемогу Україні, її народу та військовим, які захищають країну від ворога на передовій.

Я думаю, це дуже важлива перемога для всього українського народу, для наших воїнів. Я дуже радий за футболістів, тому що ці дві гри були дуже важкими й нервовими. І до, і після матчів ми говорили, що ці перемоги – для нашої країни, людей, захисників, які відстоюють нашу свободу. Кожен розуміє, наскільки важлива ця перемога,

– відповів Ребров.

Відзначимо, що Ребров – перший тренером збірної України з футболу в її історії, який вивів "синьо-жовтих" на чемпіонат Європи з першого кваліфікаційного для себе циклу на чолі команди.

До слова. Фінальна частина Євро-2024 у Німеччині триватиме із 14 червня по 14 липня.

Розклад матчів України у груповому раунді: