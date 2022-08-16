"Звучит как угроза из прошлого": что сказал путин при первой встрече с Шевченко

Бывший пресс-атташе экс-главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков вспомнил матч россия – Украина в 1999 году. Тогда в раздевалку к игрокам национальной команды пришел владимир путин.

"Я тебя запомнил"

Васильков вспомнил встречу игроков украинской сборной с нынешним президентом россии после матча квалификации Евро-2000 россия – Украина (1:1). Он рассказал, что пути сказал Шевченко.

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"путин после матча заходил в раздевалку сборной Украины. Он тогда еще был не президентом, а премьер-министром. Он подарил игрокам украинской сборной часы, а также подошел к Шеве и сказал: "Я тебя запомнил".

Тогда это звучало просто так, что он не интересуется футболом, а Шевченко – известный футболист, забивший гол. А сейчас это звучит как угроза из прошлого", – сказал бывший пресс-атташе Шевченко.

Деятельность Шевченко во время войны