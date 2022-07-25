"Шевченко решил, что быть тренером – это не его"
По информации Михаила Спиваковского, Шевченко в будущем не прочь стать президентом УАФ.
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У действующего президента УАФ Андрея Павелко истек 5-летний срок в должности. Избирательный конгресс должен был состояться 6 марта. Однако, учитывая войну, он был перенесен. Новая дата пока неизвестна.
По сообщению источника, Павелко настаивает на том, чтобы конгресс прошел офлайн. И пока у него нет конкурентов – местные ассоциации не выдвинули ни одного альтернативного кандидата.
"Неизвестно, где это будет происходить, но интриги там не будет, поскольку не был выдвинут ни один альтернативный кандидат. Соответственно, возникает вопрос к футбольному сообществу: "Если вы все кричите, что Павелко никакой, то почему не можете найти человека, который бы составил ему конкуренцию?".
По моей информации, Шевченко очень хочет стать президентом УАФ. Об этом знают в кулуарах. Может, Андрей Николаевич решил, что быть тренером – это не его, а президент УАФ – это статусная должность. К тому же мы помним, что у Андрея Николаевича есть такой замороженный конфликт с Андреем Васильевичем Павелко. Это был бы такой идеальный "пендель"", – сказал журналист.
Кроме того, Павелко необходимо быть переизбран в качестве президента УАФ до декабря 2022 года, чтобы остаться в Исполкоме УЕФА.
Шевченко не собирается восстанавливать тренерскую карьеру
- Шевченко активно помогает Украине и делает все возможное для победы Родины в российско-украинской войне.
- В мае Андрей Шевченко стал первым послом благотворительной платформы United24.
- Ранее прессаташе Шевченко Николай Васильков сообщал, что украинский тренер не собирается возобновлять карьеру, пока не закончится война. По его словам, все усилия специалиста направлены на содействие Украине.