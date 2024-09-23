В ночь на 22 сентября состоялся бой за пояс абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Уже в пятом раунде Дюбуа отправил Эй-Джея в нокаут после нескольких нокдаунов, защитив титул IBF.

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Что говорил Джошуа перед финальным раундом

Тренер Энтони отметил, что в таких ситуациях стоит помнить о полотенце.

Перед началом последнего раунда он повернулся к углу и сказал: "Это моменты, ради которых мы живем. Тяжелые моменты". Он говорил о бросании кубиков. Он бросил кубик и нанес Даниэлю боль, но был немного безрассудным в применении удара в последние моменты боя,

– рассказал Бен Дэвисон.

Справка. Поражение от Даниэля Дюбуа стало четвертым в карьере Джошуа. Ранее он дважды уступал Александру Усику, а также однажды мексиканцу Энди Руису.

Напомним, что Эй-Джей не планирует завершать карьеру после поражения от Даниэля Дюбуа.