В ніч на 22 вересня відбувся бій за пояс абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вже у п'ятому раунді Дюбуа відправив Ей-Джея в нокаут після кількох нокдаунів, захистивши титул IBF.

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Що говорив Джошуа перед фінальним раундом

Тренер Ентоні зазначив, що у таких ситуаціях варто пам'ятати про рушник.

Перед початком останнього раунду він повернувся до кута і сказав: "Це моменти, заради яких ми живемо. Важкі моменти". Він говорив про кидання кубиків. Він кинув кубик і завдав Даніелю болю, але був трохи нерозважливим у застосуванні удару в останні моменти бою,

– розповів Бен Девісон.

Довідка. Поразка від Даніеля Дюбуа стала четвертою в кар'єрі Джошуа. Раніше він двічі поступався Олександру Усику, а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу.

Нагадаємо, що Ей-Джей не планує завершувати кар'єру після поразки від Даніеля Дюбуа.