Что-то сегодня нелетная погода, – Мудрик тонко высмеял жалкий парад в Москве
Источник:инстаграмм Михаила Мудрика
Футболист Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал парад в России, состоявшийся до дня победы. Вингер "горняков" потролил россиян.
Мудрик потроил русский парад
9 мая "асвабадители" в очередной раз заврались, на этот раз на параде до "дня победы". Обещанной авиации так не было. Россияне еще и придумали бессмысленное оправдание – плохая и совсем нелетная погода. Хотя на улице не было дождя и светило солнце.
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Футболист сборной Украины и Шахтера Михаил Мудрик потролил в своем инстаграмме россиян из-за таких невыполненных обещаний.
Что-то сегодня нелетная погода,
– написал Мудрик в сторону.
Мудрик подколол парад в Москве / Скриншот из инстаграммы футболиста
Также футболист прокомментировал жалкую акцию кафиров во временно оккупированном Херсоне. Россияне привезли несколько десятков человек, с красными флагами СССР и цветами собрались в местном парке Славы. Такая массовка была сделана для "зомбированных" СМИ.
"Это клоунада и позор", – прокомментировал видео футболист Шахтера.
А уже в следующем году Мудрик выложил ролик, в котором показана вся правда жизни в Херсоне. В видео видно, как украинцы выходят с сине-желтыми флагами на улице, чтобы доказать всем, что их город – это Украина.
Что известно о Михаиле Мудрике
- Михаил Мудрик – воспитанник донецкого футбола. Поиграл за Шахтер U-17 и Шахтер-2.
- Потом поехал за опытом в аренду в киевский Арсенал и черниговскую Десну.
- Зимой 2021 присоединился к главной команде "горняков".
- В сезоне-2021/2022 отыграл за Шахтер 19 поединков, отличившихся 2 голами и 9 ассистами.
- Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца 2026 года.
- Мудриком активно интересуются английский Брентфорд и германский Байер. Михаил не прочь одеть футболку леверкузенского клуба.
- Недавно Михаил получил травму в последнем благотворительном матче Шахтера. С ней футболист уехал в расположение сборной Украины. Уже в Словении вингера ждало междичное обследование и установление сложности травмы. К счастью, они оказались несерьезными. Мудрик уже присоединился к общей группе сине-желтых.
- Футболист "горняков" сможет принять участие в контрольном матче против Боруссии Менхенгладбах.