Что-то сегодня нелетная погода, – Мудрик тонко высмеял жалкий парад в Москве

Футболист Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал парад в России, состоявшийся до дня победы. Вингер "горняков" потролил россиян.

Мудрик потроил русский парад

9 мая "асвабадители" в очередной раз заврались, на этот раз на параде до "дня победы". Обещанной авиации так не было. Россияне еще и придумали бессмысленное оправдание – плохая и совсем нелетная погода. Хотя на улице не было дождя и светило солнце.

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Футболист сборной Украины и Шахтера Михаил Мудрик потролил в своем инстаграмме россиян из-за таких невыполненных обещаний.

Что-то сегодня нелетная погода,

– написал Мудрик в сторону.



Мудрик подколол парад в Москве / Скриншот из инстаграммы футболиста

Также футболист прокомментировал жалкую акцию кафиров во временно оккупированном Херсоне. Россияне привезли несколько десятков человек, с красными флагами СССР и цветами собрались в местном парке Славы. Такая массовка была сделана для "зомбированных" СМИ.

"Это клоунада и позор", – прокомментировал видео футболист Шахтера.

А уже в следующем году Мудрик выложил ролик, в котором показана вся правда жизни в Херсоне. В видео видно, как украинцы выходят с сине-желтыми флагами на улице, чтобы доказать всем, что их город – это Украина.

Что известно о Михаиле Мудрике