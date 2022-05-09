Мудрик потроил русский парад

9 мая "асвабадители" в очередной раз заврались, на этот раз на параде до "дня победы". Обещанной авиации так не было. Россияне еще и придумали бессмысленное оправдание – плохая и совсем нелетная погода. Хотя на улице не было дождя и светило солнце.

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Футболист сборной Украины и Шахтера Михаил Мудрик потролил в своем инстаграмме россиян из-за таких невыполненных обещаний.

Что-то сегодня нелетная погода,
– написал Мудрик в сторону.


Мудрик подколол парад в Москве / Скриншот из инстаграммы футболиста

Также футболист прокомментировал жалкую акцию кафиров во временно оккупированном Херсоне. Россияне привезли несколько десятков человек, с красными флагами СССР и цветами собрались в местном парке Славы. Такая массовка была сделана для "зомбированных" СМИ.

"Это клоунада и позор", – прокомментировал видео футболист Шахтера.

А уже в следующем году Мудрик выложил ролик, в котором показана вся правда жизни в Херсоне. В видео видно, как украинцы выходят с сине-желтыми флагами на улице, чтобы доказать всем, что их город – это Украина.

Что известно о Михаиле Мудрике

  • Михаил Мудрик – воспитанник донецкого футбола. Поиграл за Шахтер U-17 и Шахтер-2.
  • Потом поехал за опытом в аренду в киевский Арсенал и черниговскую Десну.
  • Зимой 2021 присоединился к главной команде "горняков".
  • В сезоне-2021/2022 отыграл за Шахтер 19 поединков, отличившихся 2 голами и 9 ассистами.
  • Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца 2026 года.
  • Мудриком активно интересуются английский Брентфорд и германский Байер. Михаил не прочь одеть футболку леверкузенского клуба.
  • Недавно Михаил получил травму в последнем благотворительном матче Шахтера. С ней футболист уехал в расположение сборной Украины. Уже в Словении вингера ждало междичное обследование и установление сложности травмы. К счастью, они оказались несерьезными. Мудрик уже присоединился к общей группе сине-желтых.
  • Футболист "горняков" сможет принять участие в контрольном матче против Боруссии Менхенгладбах.