Початок зустрічі довелося перенести на півгодини. Відеокадри закулісся поєдинку поділилася пресслужба "гірників".
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Що вібудвалося перед матчем Минай – Шахтар: відео
Минай ледь не зірвав матч
- Шахтар через дивні дій суперників двічі проводив розминку на полі НСК "Олімпійський". А ось Минай і зовсім розминався в підтрибунному приміщенні.
- Матч завершився з рахунком 4:0 на користь Шахтаря. За підсумками цієї гри Минай вилетів у Першу лігу. Пізніше з'явилася інформація, що керівництво закарпатського клубу може розформувати команду після закінчення сезону.