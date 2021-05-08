Початок зустрічі довелося перенести на півгодини. Відеокадри закулісся поєдинку поділилася пресслужба "гірників".

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Що вібудвалося перед матчем Минай – Шахтар: відео

Минай ледь не зірвав матч

  • Шахтар через дивні дій суперників двічі проводив розминку на полі НСК "Олімпійський". А ось Минай і зовсім розминався в підтрибунному приміщенні.
  • Матч завершився з рахунком 4:0 на користь Шахтаря. За підсумками цієї гри Минай вилетів у Першу лігу. Пізніше з'явилася інформація, що керівництво закарпатського клубу може розформувати команду після закінчення сезону.