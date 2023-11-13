Промоутер Усика сказал, что не столько с физической формой Фьюри

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, поделился мнениями по поводу поединка Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну. Он указал на пробелы "Цыганского короля".

Александр Красюк намекнул, что Фьюри перед поединком с Нганну был в нелучшей форме. Мол, боксер мало готовился к поединку в зале.

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Красавец о физической форме Фьюри

"Я слышал много слухов, что Тайсон Фьюри готовится как можно лучше. Но когда вы смотрите на чье-то тело, то можете понять, тренировался человек или отдыхал в тренажерном зале. Неважно, как вы едите или сколько вы спите, но если делаете это постоянно в течение нескольких месяцев, то точно увидите результат", – заметил промоутер.

У Тайсона Фьюри не было такого ощущения дистанции в бою против Нганну, любой тренер скажет вам, что это первый признак того, что боец не проводил ни одного спарринга,

– сказал Красюк.

По словам промоутера, Фьюри просто не смог подобрать дистанцию, чтобы ударить соперника. Было или слишком далеко, или слишком близко, добавил Красюк.

Когда Фьюри выйдет на ринг против Усика

Из-за последнего поединка Фьюри сорвалось объявление официальной даты битвы за абсолютного чемпиона против Усика. Ожидалось, что сражение состоится 23 декабря.

Однако глава K2 Promotions заговорил о травме британца, хотя команда украинца не соглашалась на перенесение абсолюта. В бою против Нганну Тайсон побывал в нокдауне и получил два рассечения.

Известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер заявил, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира может состояться в феврале 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В контракте на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри есть пункт о реванше. По его результатам, победитель будет владеть не всеми, а только 3 поясами.

В конце октября состоялось боксерское шоу между Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Неоднозначную победу одержал "Цыганский король", побывавший в нокдауне.