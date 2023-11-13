Олександр Красюк натякнув, що Ф'юрі перед поєдинком з Нганну був у ненайліпшій формі. Мовляв, боксер замало готувався до поєдинку у залі.

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Красюк про фізичну форму Ф'юрі

"Я чув багато чуток, що Тайсон Ф’юрі готується якнайкраще. Але коли ви дивитеся на чиєсь тіло, то можете зрозуміти, тренувалась людина чи відпочивала у тренажерному залі. Немає значення, як ви їсте або скільки ви спите, але якщо робите це постійно протягом кількох місяців, то точно побачите результат", – зауважив промоутер.

У Тайсона Ф’юрі не було такого відчуття дистанції в бою проти Нганну, будь-який тренер скаже вам, що це перша ознака того, що боєць не проводив жодного спарингу,

– сказав Красюк.

За словами промоутера, Ф'юрі просто не зміг підібрати дистанцію, щоб вдарити суперника. Було або занадто далеко, або занадто близько, додав Красюк.

До слова. Наприкінці жовтня відбулося боксерське шоу між Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Неоднозначну перемогу здобув "Циганський король", який побував у нокдауні.

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