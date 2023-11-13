Александр Красюк намекнул, что Фьюри перед поединком с Нганну был в нелучшей форме. Мол, боксер мало готовился к поединку в зале.
Смотрите также "Он не знает концепции": промоутер Усика назвал самую большую проблему Фьюри в битве за абсолют
Красавец о физической форме Фьюри
"Я слышал много слухов, что Тайсон Фьюри готовится как можно лучше. Но когда вы смотрите на чье-то тело, то можете понять, тренировался человек или отдыхал в тренажерном зале. Неважно, как вы едите или сколько вы спите, но если делаете это постоянно в течение нескольких месяцев, то точно увидите результат", – заметил промоутер.
У Тайсона Фьюри не было такого ощущения дистанции в бою против Нганну, любой тренер скажет вам, что это первый признак того, что боец не проводил ни одного спарринга,
– сказал Красюк.
По словам промоутера, Фьюри просто не смог подобрать дистанцию, чтобы ударить соперника. Было или слишком далеко, или слишком близко, добавил Красюк.
Когда Фьюри выйдет на ринг против Усика
- Из-за последнего поединка Фьюри сорвалось объявление официальной даты битвы за абсолютного чемпиона против Усика. Ожидалось, что сражение состоится 23 декабря.
- Однако глава K2 Promotions заговорил о травме британца, хотя команда украинца не соглашалась на перенесение абсолюта. В бою против Нганну Тайсон побывал в нокдауне и получил два рассечения.
- Известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер заявил, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира может состояться в феврале 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
- В контракте на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри есть пункт о реванше. По его результатам, победитель будет владеть не всеми, а только 3 поясами.