Александр Красюк намекнул, что Фьюри перед поединком с Нганну был в нелучшей форме. Мол, боксер мало готовился к поединку в зале.

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Красавец о физической форме Фьюри

"Я слышал много слухов, что Тайсон Фьюри готовится как можно лучше. Но когда вы смотрите на чье-то тело, то можете понять, тренировался человек или отдыхал в тренажерном зале. Неважно, как вы едите или сколько вы спите, но если делаете это постоянно в течение нескольких месяцев, то точно увидите результат", – заметил промоутер.

У Тайсона Фьюри не было такого ощущения дистанции в бою против Нганну, любой тренер скажет вам, что это первый признак того, что боец не проводил ни одного спарринга,

– сказал Красюк.

По словам промоутера, Фьюри просто не смог подобрать дистанцию, чтобы ударить соперника. Было или слишком далеко, или слишком близко, добавил Красюк.

К слову. В конце октября состоялось боксерское шоу между Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Неоднозначную победу одержал "Цыганский король", побывавший в нокдауне.

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