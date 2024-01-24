Ястремская оставила послание для защитников Украины после победы на AO-2024: видео

В ночь на 24 января (в Украине) на корт вышла последняя украинка на Australian Open-2024 Даяна Ястремская. Теннисистка из Одессы провела свой четвертьфинальный матч против чешки Линды Носковой.

Чешская теннисистка очень легко пробилась в 1/4 финала турнира в Мельбурне. Линда Носкова сыграла лишь три гейма против Элины Свитолиной, после чего встреча досрочно закончилась. Первая ракетка Украины из-за боли в спине не смогла продолжить игру, сообщает 24 Канал.

К теме Историческое достижение: Ястремская вышла в полуфинал Australian Open

Традиционное послание от Ястремской

Однако пройти еще одну украинку Носковой не удалось. Уже в следующем раунде Ястремская взяла верх над представительницей Чехии в двух сетах – 3:6, 4:6. А сама игра продолжалась 1 час 20 минут.

Даяна снова в двух партиях "закрыла" свою соперницу.

После поединка Ястремская уже традиционно покинула послание родной стране. На этот раз одесситка обратилась к военным.

Я горжусь нашими бойцами из Украины,

– написала Даяна на камере.

Ястремская оставила надпись на камере после победы в 1/4 AO: смотрите видео

Ястремская об обращении к бойцам

На послематчевой пресс-конференции Ястремская прокомментировала свою надпись, оставшуюся на одном из объективов телекамер.

Если вы поняли, что я написала, то речь шла об украинских бойцах, которыми я очень горжусь. Они действительно заслуживают огромного уважения. Я всегда пытаюсь что-то писать для Украины, об Украине. Думаю, это моя миссия здесь. Если я добьюсь успеха, я смогу… Трудно выразить словами. Я просто пытаюсь дать Украине сигнал, что я действительно ею горжусь,

– объяснила Даяна.

Напомним, что украинская теннисистка уже не в первый раз оставляет подобные символические надписи на камере в Мельбурне. До этого она писала "Слава Украине", "Все будет Украина" да "Семья – это моя Украина".

В полуфинале Australian Open-2024 Ястремская сыграет против победительницы матча между "нейтральной" россиянкой Анной Калинской и китаянкой Цинь Вэнь Чжэн, которые выйдут на корт тоже 24 января.