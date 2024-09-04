Российские террористы продолжают атаковать Украину ракетами и дронами, убивая гражданское население. Вчера, 3 сентября, агрессор разрушил учебное заведение в Полтаве и унес жизни более 50-ти человек.

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Мотивация для сборной Украины

А уже этой ночью россияне нанесли удар по Кривому Рогу и Львову. Повреждены жилые дома, гостиницы и учебные заведения, уже известно о семи жертвах и десятках раненых.

Мир спорта шокирован такими действиями агрессора. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал последние теракты россиян и мотивировал подопечных на ближайшие матчи.

К сожалению, мы живем в такой атмосфере. Мы воюем против агрессора и страны, которая действительно пытается разрушить всю нашу страну. Я выражаю свою поддержку людям, которые пострадали. Я уверен, все игроки сейчас будут играть с такими эмоциями, чтобы показать, что Украина жива. Мы будем бороться,

– отметил Ребров.

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Напомним, что сборная Украины совсем скоро начнет свой путь в дивизионе В Лиги наций 2024-2025. "Сине-желтые" попали в группу к Чехии, Албании и Грузии.

Уже 7 сентября наша команда примет албанцев в Праге, а через три дня после этого сыграет против местной сборной Чехии. Это будут первые игры сборной Украины после провального Евро-2024, где команда не смогла выйти из группы.