В предыдущем бою Сергей Деревянченко единогласным решением судей победил Вона Александера. Это был его первый бой с июня 2023 года, когда он проиграл Хаме Мунгуи, пишет 24 канал.

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С травмой и без шансов на победу

Мбилли завладел инициативой уже с первого раунда. Далее, на протяжении всего поединка, боксер выглядел намного увереннее украинца.

В третьем раунде Деревянченко получил травму левой руки, однако решил продолжить бой, да и сам тренер не выбросил полотенце на ринг. До конца боя, до 10 раунда, Деревянченко был вынужден боксировать только правой рукой.

Кристиан Мбилли во время боя нанес 446 ударов, из которых 193 оказались точными. Точность его ударов составила 43%. Сергей Деревянченко в ответ нанес 308 ударов, из них 113 были точными. Силовых ударов француз нанес вдвое больше украинца.

Все судьи единогласным решением отдали предпочтение Кристиану Мбилли: 100-90, 99-91, 98-92. Француз защитил титулы WBC Continental Americas и WBA International. Мбилли продолжает быть непобедимым.

Деревянченко – Мбилли: видеообзор боя

Справка. Сергей Деревянченко потерпел шестое поражение в своей карьере, в частности пятое в семи последних поединках. Также за свою карьеру боксер одерживал 15 побед, 10 из которых нокаутом.

Отметим, что главной целью украинского боксера остается завоевание титула. Перед боем с Мбилли, Деревянченко говорил, что будет боксировать еще два года.