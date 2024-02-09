Ни слова об украинце: тренер Арсенал рассказал о травмированных игроках, забыв о Зинченко

Футболисты лондонского Арсенала готовится к матчу 24-го тура АПЛ-2023/2024. В воскресенье, 11 февраля, "канониры" сыграют на выезде против Вест Хэма.

Накануне поединка главный тренер Арсенала Микель Артета раскрыл кадровую ситуацию в команде. Наставник рассказал, кто может вернуться в общую группу в ближайшее время.

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Ни слова о Зинченко

Однако среди названных игроков Артета не упомянул имя Александра Зинченко. Левый защитник лондонского клуба попал в лазарет команды в домашнем матче против Ливерпуля. Украинец провел лишь один тайм и был заменен после перерыва, что вызвало удивление у болельщиков "канониров".

Оказалось, что Александр получил травму в первом тайме, поэтому был заменен на Якуба Кивера. Сейчас Артета не дал никакой конкретики относительно физического состояния Зинченко и его срока возвращения на футбольное поле.

Букайо Сака продолжал восстанавливаться в течение недели. Он чувствует себя хорошо. По Парти, он прогрессирует, но еще рано говорить о его возвращении. У нас есть несколько претендентов на возвращение в состав. Я думаю, что они развиваются очень хорошо. Перед матчем у нас будет еще одна тренировка, и мы надеемся, что несколько игроков попадут в заявку,

– рассказал коуч Арсенала.

Вспомним, что Арсенал переиграл дома Ливерпуль со счетом 3:1.

Матч Вест Хэм – Арсенал начнется 11 февраля в 16:00. На поле сойдутся 7-я и 3-я команда турнирной таблицы АПЛ.

Зинченко до травмы, которая уже давно его мучает время от времени, успел провести 27 матчей, в которых оформил гол и два ассиста.