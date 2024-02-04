Арсенал – Ливерпуль 3:1

Голы: Сака, 14, Мартинелли, 67, Троссар, 90+2 – Магальяэс, 45+3 (автогол).

В чемпионате Англии отыграли большую часть матчей 23 тура АПЛ. Центральная встреча была вынесена на вечер воскресенья, в ней Арсенал принимал действующего лидера турнирной таблицы Ливерпуль, пишет 24 канал.

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Команда Микеля Артеты провалила конец 2023 года, но две победы в январе над Кристал Пэлас и Ноттингем Форест вернули "канониров" на третье место.

Расстояние от Ливерпуля составляло пять баллов, поэтому победа по сути возвращала лондонцев в чемпионскую борьбу. Сами же мерсисайдцы находятся в прекрасной форме, выиграв четыре игры АПЛ подряд.

При этом в трех последних "красные" забивали аж по четыре гола. Юрген Клопп имел несколько кадровых проблем, ведь были недоступны Салах, Собослаи и Эндо. У Арсенала же с первых минут вышел украинец Александр Зинченко.

"Канониры" были фаворитами встречи и начали доказывать свой статус с первых минут. В первом тайме хозяева пробили по воротам 8 раз, против цели достиг лишь один из ударов. Прекрасную контратаку Арсенала успешно завершил Букайо Сака.

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Ливерпуль же до перерыва не нанес ни одного удара в створ, однако смог чудом установить паритет. Луис Диас поборолся за мяч в чужой площадке и прострелил в центр. Там Магальяес рукой переправил мяч в свои ворота.

Перед дургим таймом Зинченко покинул поле, уступив место на поле Кивиору. После перерыва Клопп выпустил Нуньеса и Робертсона, но игровое преимущество не было на стороне ни одной из команд. Однако фортуна решила вернуть должок Арсеналу.

В середине второго тайма ван Дейк помешал Алиссону выбить мяч в простой ситуации. Бразилец не попал по мячу и подарил его Мартинелли. Нападающему достаточно было закатить снаряд в пустые ворота.

Несмотря на отставание в счете, Ливерпуль не смог создать достаточно угрозы для ворот хозяев. Арсенал огрызался контратаками, а усилить нападение у Клоппа уже было некем.

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К тому же, еще и Конате заработал красную карточку в конце. В конце концов "канониры" поставили точку в компенсированное время благодаря Троссару, который пробежал по флангу, вошел в площадку и точно пробил между ног Алиссону.

Таким образом Арсенал благодаря победе в лобовом матче сокращает отставание от Ливерпуля до двух баллов. Мерсисайдцы остаются первыми, но МанСити отстает пока на пять очков, имея при этом две встречи в запасе.