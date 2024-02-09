Накануне поединка главный тренер Арсенала Микель Артета раскрыл кадровую ситуацию в команде. Наставник рассказал, кто может вернуться в общую группу в ближайшее время.
Вот это да Персональный фанат украинца: президент Реала будет следить за Довбиком в матче с Жироной
Ни слова о Зинченко
Однако среди названных игроков Артета не упомянул имя Александра Зинченко. Левый защитник лондонского клуба попал в лазарет команды в домашнем матче против Ливерпуля. Украинец провел лишь один тайм и был заменен после перерыва, что вызвало удивление у болельщиков "канониров".
Оказалось, что Александр получил травму в первом тайме, поэтому был заменен на Якуба Кивера. Сейчас Артета не дал никакой конкретики относительно физического состояния Зинченко и его срока возвращения на футбольное поле.
Букайо Сака продолжал восстанавливаться в течение недели. Он чувствует себя хорошо. По Парти, он прогрессирует, но еще рано говорить о его возвращении. У нас есть несколько претендентов на возвращение в состав. Я думаю, что они развиваются очень хорошо. Перед матчем у нас будет еще одна тренировка, и мы надеемся, что несколько игроков попадут в заявку,
– рассказал коуч Арсенала.
Вспомним, что Арсенал переиграл дома Ливерпуль со счетом 3:1.
Зинченко до травмы, которая уже давно его мучает время от времени, успел провести 27 матчей, в которых оформил гол и два ассиста.