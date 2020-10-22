Известный американский тренер Роберт Гарсия не оставил без внимания один из самых обсуждаемых боев 2020 года – Ломаченко – Лопес. Гарсия прокомментировал поражение Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу.

В отличие от других горе-критиков, Гарсия не стал уничтожать Ломаченко. Специалист обратил внимание на то, что до недавнего времени семью Ломаченко считали лучшими в боксе. Теперь же ситуация изменилась, сообщает vRINGe.

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Я без понятия, почему он так долго начинал. Это безумие, все сейчас критикуют Ломаченко и его отца. Если я не ошибаюсь, в прошлом году или два года назад Лома был бойцом года, его отец-тренером года, а теперь они со**т,

– сказал Гарсия.

Ломаченко – отличные люди

По мнению тренера, у Ломаченко был плохой план на бой с 23-летним Теофимо Лопесом.

"Все пошло не так, как они ожидали. Они отличные люди: его отец – отличный тренер, Лома – отличный боец, но просто дела пошли не так", – сказал Гарсия.

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Американский тренер негативно высказался о критиках, которые в один день превозносят, а в другой – опускают.

В один год вы тренер и боец года, а в следующем – вы, бл*** со**те. Это просто такой вот бокс. Эти критики – это, бл***, отстой. В один день ты тут, а на следующий – ты, бл***, внизу,

– сказал Гарсия во время эфира в инстаграме.

Ломаченко проиграл Лопесу