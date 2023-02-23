Выступление украинских фристайлистов на чемпионате мира-2023 смело можно назвать историческим. Впервые наши спортсмены завоевали командную медаль по лыжной акробатике и впервые завершили турнир с двумя наградами.
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Пополнила медальную копилку команды Анастасия Новосад. В личных соревнованиях фристайлистка из Ровно получила бронзовую награду.
Сложные погодные условия не помешали спортсменке продемонстрировать свои лучшие качества. Со вторым результатом Анастасия вышла в суперфинал. Там 29-летняя фристайлистка качественно выполнила двойное сальто с двумя винтами, завершив выступления на третьем месте с суммой баллов 82,84. Золотые награды достались китаянке Кун Фанью (85,30), а серебро австралийцы Даниэле Скотт (83,84).
Видео выступления Анастасии Новосад
Чемпионат Мира Лыжная акробатика. Финал – женщины
- Фанью Кун (Китай) – 85.30 балла
- Даниель Скотт (Австралия) – 83.84
- Анастасия Новосад (Украина) – 82.84
В индивидуальном первенстве для мужчин украинец Владимир Кушнир занял шестое место. Отличный результат дебютанта чемпионата мира.
Украина на ЧМ по лыжной акробатике
- Сборная Украины по лыжной акробатике впервые в истории завершила турнир с двумя наградами.
- В общем медальном зачете ЧМ-2023 сборная Украины заняла пятое место.
- За всю историю выступлений на ЧМ украинцы получили четыре медали.
- Все медали Украины на чемпионатах мира по фристайлу: серебро Александра Абраменко (2019), бронзы Ольги Волковой (2011), Анастасии Новосад (2023), командный турнир (2023, Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк).