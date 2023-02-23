Выступление украинских фристайлистов на чемпионате мира-2023 смело можно назвать историческим. Впервые наши спортсмены завоевали командную медаль по лыжной акробатике и впервые завершили турнир с двумя наградами.

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Пополнила медальную копилку команды Анастасия Новосад. В личных соревнованиях фристайлистка из Ровно получила бронзовую награду.

Сложные погодные условия не помешали спортсменке продемонстрировать свои лучшие качества. Со вторым результатом Анастасия вышла в суперфинал. Там 29-летняя фристайлистка качественно выполнила двойное сальто с двумя винтами, завершив выступления на третьем месте с суммой баллов 82,84. Золотые награды достались китаянке Кун Фанью (85,30), а серебро австралийцы Даниэле Скотт (83,84).

Видео выступления Анастасии Новосад

Чемпионат Мира Лыжная акробатика. Финал – женщины

Фанью Кун (Китай) – 85.30 балла Даниель Скотт (Австралия) – 83.84 Анастасия Новосад (Украина) – 82.84

В индивидуальном первенстве для мужчин украинец Владимир Кушнир занял шестое место. Отличный результат дебютанта чемпионата мира.

Украина на ЧМ по лыжной акробатике