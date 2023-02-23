Виступ українських фристайлістів на чемпіонаті світу-2023 сміливо можна назвати історичним. Вперше наші спортсмени завоювали командну медаль з лижної акробатики і вперше завершили турнір з двома нагородами.

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Поповнила медальну скарбничку команди Анастасія Новосад. У особистих змаганнях фристайлістка з Рівного здобула бронзову нагороду.

Складні погодні умови не завадили спортсменці продемонструвати свої найкращі якості. З другим результатом Анастасія вийшла у суперфінал. Там 29-річна фристайлістка якісно виконала подвійне сальто з двома гвинтами, завершивши виступи на третьому місці з сумою балів 82,84. Золоті нагороди дісталися китаянці Кун Фаньюй (85,30), а срібло австралійці Даніеллі Скотт (83,84).

Відео виступу Анастасії Новосад

Чемпіонат світу. Лижна акробатика. Фінал - жінки

Фанью Кун (Китай) - 85.30 бала Данієль Скотт (Австралія) - 83.84 Анастасія Новосад (Україна) - 82.84

У індивідуальній першості для чоловіків українець Володимир Кушнір посів шосте місце. Чудовий результат дебютанта чемпіонату світу.

Україна на ЧС з лижної акробатики