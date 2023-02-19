На ЧМ-2023 по сноубордингу Украину представляют 11 спортсменов, в том числе вице-чемпионка мира 2019 года в параллельном слаломе Аннамари Данча.
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Шикарный результат Данчи
Выступление на чемпионате 32-летняя сноубордистка начала в параллельном слалом-гиганте. В квалификации Аннамари показала второй лучший результат, уступив лишь серебряной призерке Олимпиаде-2022 Даниэле Ульбинг.
В 1/8 финала Данча опередила немку Мелани Хохрайтер и вышла в следующий раунд соревнований. Следующей соперницей украинки стала итальянка Люция Дальмассо. Однако украинская сноубордистка не смогла опередить свою соперницу, остановившись в шаге от пьедестала.
В итоге представитель сборной Украины заняла пятое место среди участниц соревнований в параллельном слалом-гиганте. Кстати, этот результат является лучшим в истории Украины на чемпионатах мира.
Кроме того, этот результат стал рекордным для самой Данчи. В 2019 году она тоже добралась до четвертьфинала, но заняла шестое место.
ЧМ-2023. Параллельный гигантский слалом, женщины
- 1. Цубаки Микки (Япония)
- 2. Даниэла Ульбинг (Австрия)
- 3. Александра Кроль (Польша)
- 4. Люсия Дальмассо (Италия)
- 5. Анномары Данчо (Украина)