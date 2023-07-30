В шаге от медали: украинские саблистки уступили Южной Корее в решающем поединке ЧМ

В командном турнире саблисток на чемпионате мира-2023 по фехтованию определился обладатель бронзовых наград. Женская сборная Украины не сумела воспользоваться шансом и уступила представительницам Южной Кореи.

30 июля в итальянском Милане на чемпионате мира по фехтованию состоялся матч за третье место в командном турнире саблисток. Сборной Украины противостояла команда Южной Кореи, пишет 24 Канал.

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В поединке за выход в финал украинки уступили первому номеру мирового рейтинга команде Франции (32:45). А в другом полуфинале Венгрия обыграла Южную Корею.

Наша команда по женской сабли выступала в составе Ольги Харлан, Юлии Бакастовой, Алины Комащук и Елены Кравацкой. Кореянки сразу повели в счете. Наши саблистки никак не могли перехватить инициативу в матче. Очевидно, что предыдущие поединки забрали слишком много сил у наших девушек.

В итоге сборная Украины не сумела завоевать бронзовые медали и уступила со счетом 32:45. Наши саблистки во главе с Ольгой Харлан завершили командный турнир на 4 месте.

Напомним, что Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию Ольги Харлан, которую она получила через отказ пожимать руку россияне Анне Смирновой. Это позволило лидеру сборной Украины принять участие в командном турнире.