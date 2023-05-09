"Спорт вне политики" говорят они: россияне надели георгиевские ленты на ЧМ по дзюдо – фото

Международная федерация дзюдо вернула в соревнования спортсменов из России и Беларуси. Из-за такого допуска на ЧМ-2023 в Катар не поехала украинская сборная.

Наша сборная отозвала заявку команды на мировое первенство, которое проходит с 7 по 12 мая в Катаре. На татами выходят представители стран-агрессоров, которые выступают в "нейтральном" статусе.

К теме Попали под запрет: Международная федерация дзюдо не допустила к ЧМ 8 "нейтральных" россиян

Цирк уехал, а клоуны остались

Пока те борются на татами, за них на трибунах болеют такие же "хорошие русские", которые утверждают, что "спорт вне политики". Но вот если это так, то почему в объектив телекамер, транслирующих чемпионат мира-2023 в Дохе, попала обычная российская семья, на груди членов которой были надеты георгиевские ленты?

Они сами своими же действиями сами себе перечат.

Такой момент на трибунах чемпионата мира по дзюдо в Катаре заметил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе-2020 и депутат Жан Беленюк.

"Спорт вне политики" скажет вам эта р*снявая семейка, которая с "георгиевской лентой" на груди болеет за "нейтральных" спортсменов на чемпионате мира по дзюдо в Катаре,

– подписал фото Беленюк.



Российская семья надела георгиевские ленты на ЧМ по дзюдо / Кадр с видео

Отметим, что 9 мая на "болотах" отмечают "День Победы". На Красной площади даже состоялся парад, хотя сложно его называть таким громким словом. С короткой речью выступил Владимир Путин, за которой самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдал с не очень радостным лицом.

Напомним, что наши дзюдоисты, в частности Дарья Белодид негативно отреагировали на свое неучастие на ЧМ-2023 в Дохе. Артем Лесюк заговорил о двойных стандартах для украинских спортсменов: "Почему посол UNITED 24 Элина Свитолина недавно играла против белоруски, а дзюдоисты вынуждены пропустить рейтинговые соревнования".

Заметим! Дзюдоисты, которые выступят на ЧМ-2023 в Дохе, набирают баллы, которые будут уходить в олимпийский рейтинг. К сожалению, украинцев своих заслуженных очков в Катаре не получат.

Это уже второй подобный пропуск международных соревнований от украинских дзюдоистов. В 2022 году из-за этой же проблемы наши спортсмены пропустили три этапа гран-при. После бойкота украинской команды IJF отстранила представителей страны-оккупанта осенью того же года, но теперь снова вернула к международным стартам.

Ранее правительство приняло решение о бойкоте соревнований для украинских спортсменов, если на них будут выступать представители стран-агрессоров. Однако впоследствии в Министерстве молодежи и спорта объяснили это решение. Спортсмен сам будет решать, соревноваться ли ему бок о бок с соперниками враждебных стран. Но в случае таких стартов государство не будет помогать финансово или организационно спортсмену.