В этот день скандинавскую гегемонию прервала немка Дениз Херманн. Немецкая биатлонистка выбила два нуля и пересекла финишную линию первой, пишет 24 канал.

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Скорость немки на трассе была феноменальной. После второй стрельбы она уступала Ханни Эберг 9 секундами, но уже на финише опережала ставшую второй шведку. Гонка преследования у нас будет интересной, ведь отставание между первым и вторым местом составило всего 2 секунды.

"Бронзу" чемпионата мира-2023 получила еще одна шведская биатлонистка Линн Персон, тоже показавшая чистую стрельбу. Никакой норвежки на подиуме.

Результаты женского спринта

1. Дениз Херманн-Вик (Германия, 0+0) 21:19.7

2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0)+2.2

3. Линн Персон (Швеция, 0+0) +26.2

…

29. Юлия Джима (Украина, 0+1) +1:40.3

43. Елена Белосюк (0+1) +2:15.3

44. Анастасия Меркушина (2+0) +2:17.4

84. Дарья Блашко (0+0) +4:00.7

Первой среди украинок на трассу вышла Анастасия Меркушина. Старшая из сестер классно начала ходом гонку, но это повлияло на работу на огневом рубеже – два промаха, которые отбросили Анастасию на самые плохие позиции. Необычная стрельба в исполнении украинки.

Вот на стойке украинские поклонники биатлона уже увидели традиционную стрельбу от Меркушиной-старшей, которая выбила 5 из 5-ти. Однако отставание от временного лидера после двух огневых рубежей составило 1 минуту 45 секунд.

Второй в борьбу за награды вступила Юлия Джима, вышедшая на старт под 62-м номером. Лидер сборной Украины отлично отстрелялась на первой стрельбе и пошла на второй круг с отставания от первого места, которое заняла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, в 22,5 секунды.

Вслед за Джимой на трассу вышла Белосюк. Елена стартовала, показав на первом круге всего 70-й ход, но такая скорость позволила украинцы продемонстрировать чистую стрельбу на лежке. Однако отставание от лидера было уже достаточно большим – 42 секунды.

На второй стрельбе Джима и Белосюк показали одинаковую точность – выбили 4 из 5 мишеней.

Последней среди украинок вступила в гонку Блашко. На лежке Дарья выбила ноль, но ее ход желал быть лучше – с нулем отставание уже составило 55 секунд.

На последнем круге самой быстрой среди украинок была Меркушина. Практически одинаковый результат по скорости на финальном круге с Анастасией показала и Джима.

Блашко стала единственной украинкой, которую удалось чисто отстреляться на двух огневых рубежах. Но ход был у Дарьи ужасный, не давший натурализованной биатлонистке показать лучший результат. Напомним, что накануне ЧМ-2023 Дарья переболела коронавирусом.

Блашко пересекла финишную линию в девятом десятке и не отобралась в гонку преследования.

Напомним! Следующим стартом на ЧМ-2023 для украинских биатлонисток будет персьют, который состоится 12 февраля. В преследование отобрались три украинки – Джима, Белосюк и Меркушина.