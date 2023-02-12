"Огромный респект Пидручному": призер ЧМ-2023 из Норвегии отметил 5 место украинца

Суббота, 11 февраля, стала счастливым днем для биатлонистов сборной Норвегии. Сразу пять представителей этой скандинавской страны въехали в топ-6 по результатам спринта на чемпионате мира-2023 в немецком Оберхофе.

Победителем первой личной гонки ЧМ-2023 среди мужчин стал Йоханнес Бе. Серебряным призером стал его старший брат Тарьей Бе. Тройку призеров запер еще один норвежский биатлонист и друг Украины Стурла Легрейд.

Следует узнать Подручный против норвежцев: кто из украинских биатлонистов выступит в персьюте на ЧМ-2023

Легрейд: И только Украина могла помешать нам занять 5 первых мест

Только Дмитрию Пидручному удалось прервать норвежскую гегемонию. Украинец с чистой стрельбой финишировал пятым и попал в цветочную церемонию. Украинский биатлонист расположился между еще двумя норвежцами – Йоханнесом Дале (четвертое место) и Ветле Сьястадом Кристиансеном (шестая позиция).

После церемонии награждения своими эмоциями поделился бронзовый призер спринта в Оберхофе Легрейде. Стурла назвал этот день нереальным для своей сборной, отметив пятое место Подручного.

Да! Первая спринтерская медаль! А какой день для команды Норвегии? Это невозможно! И только Украина могла помешать нам занять 5 первых мест. Огромный респект Дмитрию Пидручному,

– написал Легрейд.

Добавим, что Легрейд получил свою вторую медаль ЧМ-2023. Стурла помог сборной Норвегии одержать победу в смешанной эстафете. Украина, за которую выступал Пидручный, заняла только 10 место.

Отметим, что норвежские биатлонисты уже не в первый раз поддерживают украинских соперников. На их амуниции присутствует сине-желтая символика, они не боятся публично осуждать российскую агрессию и выступают против возвращения россиян на международные соревнования.

Уже 12 февраля болельщики биатлона увидят вторую подряд борьбу Пидручного с норвежцами на немецкой трассе в Оберхофе. Произойдет это в гонке преследования, которая стартует в 16:30 по киевскому времени.