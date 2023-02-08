В смешанной эстафете Украину представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко. Это впервые команда выступила таким составом. До этого Антон Дудченко никогда не выступал в смешанной эстафете на уровне чемпионата или кубка мира. А Дмитрий Пидручный недавно вернулся к выступлениям после длительного восстановления после травмы и операции.

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В смешанной эстафете на чемпионате мира биатлонисты одолевали по шесть километров каждый. Первые два этапа были женские, два следующих – мужские.

Как выступила Украина

Первой из украинок стартовала Анастасия Меркушина. На трассе она показала умеренный темп, но отличилась меткой стрельбой. Первый огневой рубеж она закрыла чисто. Но на трассу вышла 15-я с отставанием в 15 секунд от лидеров.

Во время стрельбы стоя Меркушина тоже не промахнулась ни разу. И даже смогла вернуться на трассу на 13 месте. Вот только в этот раз отставание от лидеров составило уже 43 секунды. А эстафету передала уже 15-ю с отставанием в более чем минуту.

Юлия Джима сумела улучшить позицию украинской сборной. И снова все благодаря чистой стрельбе на первом огневом рубеже. На трассу она вышла 10-й и шла в темпе лидеров.

А вот на стрельбе стоя Джима использовала один дополнительный патрон. На место команды это не повлияло, но выросло отставание от лидеров.

Дмитрий Пидручный, которому Джима передала эстафету, стрельбой не поразил. Но темп сумел удержать. Если на первой стрельбе он допустил лишь один промах, то уже стоя вынужден был использовать сразу три дополнительных патрона.

Антон Дудченко смог удержать украинцев на десятом месте. Хотя мог и сразиться за высшие места. Но по одному промаху на каждой стрельбе не дали этого сделать.

Кто победил на первой гонке ЧМ по биатлону 2023 года

Сборная Норвегии показала, что ей в нынешнем сезоне нет равных в биатлоне. Хотя Ингрид-Ланнмарк Тандреволл после первой стрельбы отправилась на один круг штрафа. Но ее партнеры по команде показали просто невероятную работу как на трассе, так и на стрельбе.

Италия была близка к тому, чтобы добыть в борьбе первое место. Но Томмазо Джакомель не сумел навязать борьбу Йоганнесу Бё. Так что сборная Норвегии защитила свой чемпионский титул.

Результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия (1+9) 1:04:41.9

2. Италия (0+6) +11.6

3. Франция (0+9)+55.9

4. Австрия (0+3) +59.2

5. Чехия (0+7) +1:09.4

6. Германия (1+9) +1:26.5

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10. Украина (0+7) +2:45,3