Украина впервые в истории попала в топ-8 сборных чемпионата мира по волейболу. В последний раз в топ-10 наша команда попадала в далеком 1998 году, когда заняла итоговое десятое место.

Достойно вашего внимания Иногда желание побеждает мастерство, – тренер Украины по волейболу о выходе в плей-офф на ЧМ

Украина впервые выступила на чемпионате мира по волейболу за последние 24 года.

Национальная команда 4 сентября уверенно обыграла Нидерланды. Для "сине-желтых" это третья победа на чемпионате мира по волейболу. После поражения в стартовом матче от Сербии украинцы выиграли три подряд поединка – в Тунисе, Пуэрто-Рико и в плей-офф у Нидерландов.

В преддверии 1/4 финала чемпионата мира в рамках " Интервью24 " Спорт24 пообщался с капитаном сборной Украины по волейболу Олегом Плотницким. Игрок рассказал о невероятном заряде во время матча с Нидерландами, раскрыл секрет удачного выступления и оценил будущего соперника.

Олег Плотницкий выступает в итальянской Серии А, он представляет итальянскую Перуджу. Украинец стал лидером по количеству эйсов после группового этапа ЧМ-2022.

"Выдержали, наверное, не физически, а психологически": о победе над Нидерландами

Какие эмоции вы испытали после победного розыгрыша Украины в матче с Нидерландами?

После последнего забитого мяча я выдохнул, пришло расслабление. Понял, что игра уже завершилась и мы ее выиграли. Выдержали, наверное, не физически, а психологически. Была определенная пустота, расслабление всего тела. Было много мнений, много тратилось энергии на каждом дальнейшем действии.

Сборная Нидерландов выше в рейтинге, однако нашей команде удалось довольно легко обыграть соперника. Откуда у национальной команды был столь мощный заряд?

Мы хорошенько отдохнули после группового этапа. У нас было несколько дней, мы могли потренироваться в обычном режиме: сходить в тренажерный зал, чтобы немного восстановить мышцы, восстановиться эмоционально и хорошо настроиться. У нас было достаточно времени, чтобы изучить нашего соперника. Все мы хорошо справились.

Через несколько дней у нас много энергии сохранилось. И когда началась игра, мы завоевали первое и второе очко, поняли, что все идет хорошо, все как должно быть. Ты просто продолжаешь себя поддерживать в этом состоянии, стараешься не потерять концентрацию, которая была на протяжении всей игры.



Сборная Украины после победы над Нидерландами / Фото с сайта федерации волейбола Украины

После игры с Пуэрто-Рико главный наставник сборной Украины Угис Крастиньш сказал, что "иногда желание побеждает мастерство". В матче с Нидерландами именно это и было или нет?

По-моему, здесь сыграло и то, и то. У нас было очень большое желание и мы его продемонстрировали. У нас хватает мастерства. Если все это вместе сложить в такой микс, это дает положительный результат. Желание есть всегда, но и мастерство нужно иметь в таких играх, потому что каждая твоя ошибка может отправить тебя домой.

Когда команда сражается, все друг за друга до последнего мяча, она сконцентрирована, то это приносит очень хороший результат.

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Какая вам атмосфера в Словении?

Я думаю, что около 200 украинских болельщиков было на трибунах. Было очень много "сине-желтых" флагов. Там был сектор, где они собрались. Была хорошая атмосфера для нас, потому что мы их слышали, они давали нам эмоции, это очень большой плюс для нас.

"Этот шанс выпадает один раз в 4 года": исторический момент для сборной по волейболу

Может быть, чемпионат мира привлек внимание новых болельщиков? Увеличилось ли количество поклонников у вас?

В разы увеличилось, в 2 – 3 раза это точно. Очень много сообщений, публикаций, где тебя отмечают. После матча я 2-2,5 часа отвечал, кого знаю и кого не знаю. Это были люди не только из Украины, это со всего мира. Всем нравится наша игра. И это круто.



Поддержка украинских болельщиков / Фото FIVB

Национальная команда впервые в истории попала в четвертьфинал чемпионата мира. Что вы ощущаете, зная, что пишете историю украинского волейбола?

Во-первых, мы приехали для этого сюда – такой шанс выпадает для кого-то 1 раз в жизни, кому-то больше повезет. Этот шанс выпадает один раз в 4 года, и его нужно использовать по максимуму.

Сначала была цель выйти из группы, мы выполнили ее, вышли на Нидерланды. Это хорошо знакомая нам команда, у нас были достаточно большие шансы на победу. Мы этим воспользовались и переписали историю украинского волейбола. Мне кажется, что мы не в последний раз ее переписываем.

Достаточно круто вписывать свое имя в историю страны. Это очень положительные эмоции, которые придают силы, силы, чтобы продолжать это делать.

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Какими были ваши ожидания от турнира, когда узнали, что выступите на чемпионате мира?

Хотелось хорошо сыграть, чтобы команда играла как одно целое, чтобы мы боролись вместе, сражались. Мы знали свою группу, была цель выходить в плей-офф, дальше уже нужно оставлять всю энергию, всю силу, все мастерство.



Украина впервые выступит в четвертьфинале ЧМ по волейболу / Фото FIVB

"Команда очень искусная": о предстоящей встрече со Словенией

Что можете сказать о будущем сопернике – Словении?

Очень много топовых игроков, играющих в одних из лучших чемпионатов мира – Польша, Италия, Франция. У всех много опыта, они все достаточно давно играют как сборная. Последние чемпионаты Европы они сыграли в финале.

К тому же словенцы играют дома, у них будет безумная поддержка, 11 тысяч болельщиков. Я надеюсь, что где-то хотя бы 500 будет за нас. Команда очень искусная, техническая, есть игроки, физически сильные. Не будет гораздо сложнее, чем с Нидерландами, но все возможно.

Для сборной Словении это будет домашний матч, не будут ли на вас давить заполненные трибуны местными поклонниками?

Это не будет давление. Уже должны почувствовать эту атмосферу, мы поняли, что нам все по силам. Мы играем как одна команда и это дает нам очень хороший результат.

Мы видели, как местные фанаты болеют за свою страну, за своих игроков. Я не думаю, что будут какие-то отрицательные эмоции от этого. Если поклонник болеет с уважением, то это также добавляет тебе энергии, возможно иногда просыпается злоба, и это играет на пользу. Не думаю, что это будет для нас каким-нибудь минусом. Конечно, это будет большее давление, чем когда мы играли против Нидерландов или групповые матчи. Мы уже не раз играли при подобных обстоятельствах, когда болеют не за нас.

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В игре с Нидерландами вы выдали 12 блоков и 5 эйсов, в групповом этапе несколько раз были самым результативным игроком матча. Как вам удается быть в тонусе каждой игры?

Не имеем права не иметь сейчас силы. Перед каждой играю пытаешься настраиваться внутри себя, энергетически больше, мы круглогодично делаем эту работу. Мы для того и тренируемся, чтобы физически тело было готово к таким стрессовым ситуациям, когда за несколько дней много игр. Поэтому прежде всего, стараюсь собрать энергию всю в кучу.

Есть иногда день или пол, когда можешь как-то развлечься, но также есть время, когда ты отвлечёшься от всего. И эта положительная энергия, которая есть вокруг тебя, ты собираешь ее. Нужно, чтобы хватало тебя не столько физически, сколько эмоционально.

"Они должны платить за молчание": почему важно отстранение россиян

Интересуются ли другие сборные ситуацией в Украине?

Да. Этот чемпионат мира должен быть в россии сначала. Но после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины многие сборные, топовые игроки высокого уровня уже писали о том, что они не поедут туда. Поэтому это первое, что мы получили от волейбольного сообщества.

Затем международная федерация отстранила россию от соревнований и забрала право проводить турнир. Многие игроки из заграницы, с которыми я играл, интересуются новостями в Украине и спрашивают о ситуации в нашей стране.

У Польши была большая поддержка среди местных. Когда мы выходили в экипировке национальной команды, мы часто слышали "Слава Украине", "Героям слава". Они уже изучили наши лозунги. Очень много людей поддерживает нас, и это, конечно, придает силы и понимание того, что мы не одни, и победа будет за нами.



Украинцы попали на ЧМ из-за отстранения россиян / Фото FIVB

К слову. Нынешний чемпионат мира должен был состояться в россии. Однако в марте Международная федерация волейбола сообщила, что турнир переносят в Польшу и Словению. Также FIVB принял решение отстранить россиян от турнира. Поэтому на соревнования вместо них отправились украинцы, имевшие самый высокий рейтинг среди сборных, которые туда поначалу не попали.

Насколько важно отстранение россиян от мирового спорта?

Это супер правильно. Я бы еще понял, если бы они осуждали эту войну, были бы против нее. Но все они молчат. Например, если бы мы проходили на ЧМ и он бы состоялся в россии, как это было бы возможно? Международная федерация правильно поступила. Она немного долго тянула, это такой минус, но потом они исправились. Я думаю, что это на 100% правильное решение, они должны это чувствовать. Для них должно быть наказание, отстранение – это ничто, если сравнивать, что переживают украинцы.

Особенно для спортсменов, которые могут транслировать это в мир. Мы знаем, что в россии много известных атлетов с большой аудиторией. Для них было бы полезно транслировать правдивую информацию, а не то, что показывают им. Они не хотят этого делать, поэтому должны за это платить.

Кто-то, может, скажет, что это не такая уж большая цена по сравнению с тем, что происходит в нашей стране. Но если говорить о спорте, то они тоже к чему готовились, тренировались, а сейчас в этом нет смысла. Они могут играть в какой-нибудь свой чемпионат водоканала, и на этом заканчивать.