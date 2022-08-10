ФИФА планирует перенести старт ЧМ-2022 по прихоти Катара: названа причина
Источник:The Athletic
Катарцы недовольны тем, что в матче-открытии сыграет не их сборная. Организаторы требуют от главного футбольного органа поменять календарь турнира ради них.
Уже в ноябре должен пройти чемпионат мира по футболу 2022 года. Матчи пройдут в Катаре с 21 ноября по 18 декабря и это будет первый случай проведения Мундиаля зимой.
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После жеребьевки и определения календаря стало известно, что в матче-открытии не сыграет Катар. Первой игрой ЧМ-2022 станет битва Сенегала и Нидерландов (21 ноября в 12:00 по Киеву).
Зато стартовая игра катарцев против Эквадора назначена на тот же день, но на 18:00. Это очень не понравилось хозяйке ЧМ, поэтому они пытаются надавить на ФИФА для смены календаря.
Катар рассчитывает сыграть в матче-открытии и главный футбольный орган готов пойти на встречу. Для этого ФИФА готово сместить начало турнира в день, который Катар и Эквадор отыграли 20 ноября.Любопытно! С 2006 года в матче-открытии ЧМ всегда участвует страна-хозяйка. А до этого было другое негласное правило: в первом матче Мундиаля должен был играть действующий на тот момент чемпион мира.
Напомним, что сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова проиграла в стыковых играх Уэльса из-за автогола Ярмоленко.
Главные особенности чемпионата мира в Катаре:
- Мундиаль впервые пройдет зимой
- Страной-хозяйкой впервые станет мусульманская страна
- Никогда раньше страна-хозяйка не становилась дебютантом турнира
- Впервые на турнир из-за отбора не квалифицировался ни один дебютант ЧМ
- Турнир примут всего 8 стадионов в пяти местах
- На ЧМ-2022 будет кратчайшее максимальное расстояние между стадионами за всю историю Мундиаля – всего 75 км.
- Главными фаворитами турнира считаются сборные Бразилии, Англии и Франции.
- Впервые с 2006 года на ЧМ не поедет действующий чемпион Европы – сборная Италии
- Сборную россии дисквалифицировали перед стыковыми играми из-за войны против Украины
- Турнир обещает стать последним для целой плеяды звезд – Роналду, Месси, Неймар, Рамос, Бензема, Мюллер и другие.