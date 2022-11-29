Четыре команды вышли в плей-офф, Иран попал к неудачникам: итоги ЧМ-2022 29 ноября

На чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре во вторник, 29 ноября, были сыграны первые четыре матча третьего тура. После этих матчей определились четыре команды, вышедшие в плей-офф. А также четыре неудачника турнира.

29 ноября свои третьи матчи на турнирах провели команды из групп A и B. В 17:00 начались два матча группы A, а в 21:00 – группы B. Матчи конкурентов в группах играли в одно время, чтобы команды не знали, как сыграли другие команды, и чтоб не было возможности сыграть с "нужным" результатом.

Достойно внимания Чемпионат мира по футболу 2022: турнирная таблица

Матчи 29 ноября

Сенегал больше хотел

В матче Эквадор – Сенегал разыгрывалась фактически вторая путевка в 1/8 финала от группы A. Сенегалу в этом матче нужно было только побеждать (ничья их устраивала только в случае разгромной победы Катара в параллельном матче). Так что в этом матче именно африканская сборная больше провела времени в атаке. И была вознаграждена за свою активность.

Правда, во втором тайме Сенегал пропустил несколько бессмысленный гол. Но им повезло, что через две минуты удалось снова выйти вперед в счете и победить.

Видеообзор матча Эквадор – Сенегал

Катар не научился играть в футбол

Катар еще после второго тура стал главным неудачником турнира, упустив шансы выйти в 1/8 финала. Но мог хотя бы напоследок "хлопнуть дверью". Но сделать это и матчи против Нидерландов не удалось – в итоге третье поражение на ЧМ-2022.

"Оранье" в этом же матче благодаря этой победе финишировало на первом месте в группе A.

Видеообзор матча Нидерланды – Катар

Иран наконец-то покидает ЧМ-2022

Сборную Ирана неоднократно требовали дисквалифицировать с чемпионату мира из-за действий местных властей страны. Но ФИФА отказывалась это делать. И Ирана теперь не будет на ЧМ-2022. Но на этот раз из-за спортивного принципа.

Иран в матче против США полностью устраивала ничья. И именно с прицелом на такой счет команда вышла на поле, за что и поплатилась, пропустив гол в первом тайме. А вот отыграться во втором тайме у иранцев уже сил не хватило. Так что после поражения игрокам только и оставалось, что сидеть на газоне и плакать.

Не британская дружность

Валлийцам нужно было ожидать лишь чуда в матче против Англии, чтобы выйти в 1/8 финала. Этого не вышло. Зато команда пропустила трижды и вылетела из турнира.

Видеообзор матча Уэльс – Англия