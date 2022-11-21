Не только Шуфрич и Суркис: Гутцайт завел в НОК более 15 экс-членов ОПЗЖ и "регионалов"

В новом составе Национального олимпийского комитета оказалось немало представителей "русского мира". Об очередных зашкварных персонажах рассказал Роман Зозуля.

На прошлой неделе Национальный олимпийский комитет избрал нового председателя. Им стал действующий Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, уверенно выигравший выборы у народного депутата Жана Беленюка.

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После избрания Гутцайта и новых членов НОК в СМИ разразился скандал с персонами Нестора Шуфрича и Григория Суркиса. Общество возмутилось присутствием бывших представителей пророссийской партии ОПЗЖ в организации.

Позже они сдали свои полномочия. Впрочем, как выяснилось, среди членов НОК осталось немало представителей пророссийских партий. Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке экс-игрок сборной Украины по футболу Роман Зозуля.

Все, как в старые недобрые времена – "развели, как кошек". Похоже, Шуфрич с Суркисом, выполняли только функцию громоотвода. И пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту. Конечно, спорт сейчас не ко времени, но свое время волокиты на руководящие должности всех зашкваренных и дискредитированных?! Если партию ОПЗЖ запретили, то почему до сих пор не запретили ее бывшим членам совать свой нос во власть?

– пишет Зозуля.

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По его информации, в состав Национального олимпийского комитета вошли:

Валерий Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006

– член СДПУ(о) 2001-2006 Сергей Бубка – член Партии регионов (2002-2005)

– член Партии регионов (2002-2005) Андрей Винграновский – член ОПЗЖ, муж Юлии Левочкиной

– член ОПЗЖ, муж Юлии Левочкиной Александр Волков – член Партии регионов (2007-2014)

– член Партии регионов (2007-2014) Александр Герега – народный депутат от Партии регионов (2012-2014), голосовал за диктаторские законы 16 января 2014-го

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– член Партии регионов (2006-2014), бизнес-партнер Бориса Колесникова Роман Мулик – член Партии регионов (2010-2014)

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– бывший член Партии регионов Мирослав Карабин – бывший член Партии регионов

– бывший член Партии регионов Олег Корбан – член ОПЗЖ с 2019 года

– член ОПЗЖ с 2019 года Михаил Кошляк – с 2020 года депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ

– с 2020 года депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ Вадим Павленко – депутат Киевского облсовета от Партии регионов (2010-2015)

– депутат Киевского облсовета от Партии регионов (2010-2015) Игорь Лысов – член Партии регионов (2007-2014)

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