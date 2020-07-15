Британський боксер Дерек Чісора розповів останні деталі поєдинку проти Олександра Усика. Бій Чісори й Усика перенесений на невизначений термін через карантин.

Чісора розповів, що наразі очікує інформацію від промоутера Едді Хірна, який організовує бій. Нової дати поєдинку все ще немає. Про це інформує vRINGe.

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36-річний Чісора відкидає ймовірність, що бій з Усиком пройде без глядачів.

"Ні, я не хочу такого. Я не можу цього зробити", – сказав Дерек.

На думку Чісори, йому та Усику потрібно, щоб глядачі були на трибунах.

Це буде складно для мене. Я думаю, і для нього теж. Ми – гладіатори. Ми хочемо, щоб на нас дивилися люди. Забудьте про PPV. Люди повинні прийти і насолодитися боєм,

– сказав Дерек.

Він також висловив впевненість, що бій відбудеться у 2020 році.

"Я дуже впевнений. Я думаю, люди хочуть відвідати і насолодитися нашим поєдинком. 100%, що Едді і Девід Хей зроблять бій реальністю", – зазначив Чісора.

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