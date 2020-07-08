Дерек Чисора, следующий соперник Александра Усика, не дождался боя с украинцем. Дерек вышел в октагон, который предназначен для бойцов смешанных единоборств (MMA).

К счастью для Усика, бой с Чисорой не будет отменен: британец только тренируется в октагоне. Об этом сообщает 24 канал.

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Дерек опубликовал фотографию с тренировки, а позже появилось и видео нахождения Чисоры в октагоне.

Кто знает, возможно, навыки полученные во время тренировок MMA помогут Дереку в поединке с Усиком.

Когда бой Усик – Чисора

Бой боксеров должен был пройти 23 мая в Лондоне, но был перенесен из-за карантина.

Сейчас оба боксера находятся в активной фазе подготовки, что может свидетельствовать – поединок не за горами.

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщал, что Усик и Чисора, вероятно, побьются в октябре 2020 года.