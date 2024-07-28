При содействии Усика: звездный хевивейтер помог Украине получить солидный донат
Источник:Fight Hub TV
В субботу, 27 июля, в Лондоне состоялся вечер бокса. Его главным событием стала битва двух ветеранов хевивейта Дерека Чисоры и Джо Джойса.
40-летний британец одержал победу единогласным решением судей. Возле ринга Дерека Чисору поддерживал Александр Усик, который дружит с ним уже на протяжении многих лет.
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Помощь Украине от друга Чисоры
После поединка состоялась традиционная пресс-конференция. На ней Дерек, среди прочего, рассказал как помог своему другу из США пожертвовать деньги Украине.
Один мой американский друг, который является миллиардером, попросил меня вывести его на кого-то из Украины, потому что хотел пожертвовать деньги этой стране на благотворительность. Знаю нескольких ребят из Украины, поэтому вывел его на Усика. В итоге мой друг пожертвовал два или три миллиона,
– сказал Чисора.
Напомним, что для Дерека Чисоры победа над Джо Джойсом стала 35-й в 48 боях на профессиональном уровне. Ранее он анонсировал свое окончание карьеры. Британец повесит перчатки на гвоздь после проведения юбилейного 50-го поединка.