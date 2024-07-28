Он не имел титульного статуса, поэтому оба боксера чувствовали себя достаточно раскованно и сумели развлечь британскую публику. В конце они устроили настоящую зарубу, которая привела зрителей в восторг, пишет 24 Канал.
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Яркий перформанс от ветеранов
В предпоследнем раунде 38-летний Джо Джойс оказался в нокдауне, но все же сумел продолжить бой. В финальной трехминутке он пытался достать уроженца Зимбабве, но тот выстоял.
В итоге, поединок продлился все регламентированные 10 раундов. По их результатам судьи единогласным решением отдали победу Дереку Чисоре – 97:92, 96:94, 96:94
Смотрите видеообзор боя Чисора – Джойс
Отметим, что этот зрелищный поединок посетил и украинец Александр Усик. Еще перед стартом битвы он зашел в раздевалку к Дереку Чисоре и пожелал ему успехов.
Усик встретился с Чисорой перед боем: смотрите видео
После победы они снова встретились и украинец попытался поднять настроение 40-летнему ветерану после тяжелого поединка.
Встреча Усика и Чисоры после боя британца: смотрите видео
Напомним, что Усик и Чисора пересекались на ринге в 2020 году. Тогда в изнурительном поединке победу одержал украинец. С тех пор они остаются друзьями и регулярно встречаются, когда Усик посещает Великобританию.