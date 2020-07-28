Украинский боксер Александр Усик сказал, что больше не будет подобным образом ярко реагировать на критику со стороны болельщиков. Теперь боксер почти не будет появляться в соцсетях, а только много тренироваться и готовиться к поединкам.

Спортсмен дал большое интервью своему YouTube-каналу USYK17.

Кстати: Усик рассказал, согласится ли на бой с Чисорой без зрителей

Буду молчать

Усик заявил, что он является православным христианином. Всю жизнь боксеру говорили, что он делает неправильные поступки.

Александр верит в Бога, который помогает ему ежедневно, боксер разговаривает с ним.

Он подчеркнул, что проанализировав события, которые происходили вокруг него в течение последних шести месяцев, он задумался о том, что будет молчать. Он вышел из конфликтов, эмоциональных перепалок с болельщиками в соцсетях и новостей.

Боксер сказал, что такие моменты отнимают много времени, которое он мог бы уделить тренировкам.

Я буду просто делать и молчать. Когда мне будет нужно – скажу,

– заявил Усик.

Неоднократно слова Усика подвергались критике со стороны подписчиков, фанатов и спортивного сообщества. Вроде как из-за политических взглядов его на бой вызвал борец Богдан Грицай. Усик записал новое видео, в котором принял вызов Грицая. Однако Усик готов драться только по правилам бокса. В ответ Богдан сказал, что бой по правилам бокса для него недопустим.

Добавим, что следующим соперником Усика будет Чисора. Сначала сообщалось, что бой боксеров должен состояться 23 мая в Лондоне на арене O2. Но поединок перенесли из-за карантина.

Сейчас оба боксера продолжают поддерживать форму. По предварительной информации, Усик и Чисора будут драться в октябре 2020 года.