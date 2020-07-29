Усик станцевал в трусах и футболке с надписью "Симферополь": видео
Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик устроил зажигательные танцы в ярких боксерских трусах.
33-летний Усик оторвался под песню российского хип-хоп дуэта Miyagi & Andy Panda "Ты мне дашь слово". Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.
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Усик в трусах с ярким окрасом и футболке с надписью "Симферополь" продемонстрировал свою пластику. "Танцы, упражнения и ожидание боя с Дереком", – написал боксер.
Усик – Чисора: главное
- Бой боксеров должен был пройти 23 мая в Лондоне на арене O2. Но поединок перенесли из-за карантина.
- Сейчас оба боксера продолжают поддерживать форму.
- По предварительной информации, Усик и Чисора проведут бой в октябре 2020 года.