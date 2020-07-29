Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик устроил зажигательные танцы в ярких боксерских трусах.

33-летний Усик оторвался под песню российского хип-хоп дуэта Miyagi & Andy Panda "Ты мне дашь слово". Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

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Усик в трусах с ярким окрасом и футболке с надписью "Симферополь" продемонстрировал свою пластику. "Танцы, упражнения и ожидание боя с Дереком", – написал боксер.

Усик – Чисора: главное