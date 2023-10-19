"Самый быстрый парень, которого видел в футболе": Мудрик попал в регбийную команду – видео

Михаил Мудрик уже стал "своим" в лондонском коллективе. Левый защитник Челси Бен Чилвелл в интересном челендже показал, что доверяет украинцу не только на футбольном поле.

26-летнему английскому футболисту доверили составить свою команду из игроков Челси, которые могли бы спокойно зарекомендовать себя в регби. Одно из мест Бен Чилвелл доверил нашему Михаилу Мудрику, с которым у него очень теплые отношения.

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Чилвелл: Он электрический

Англичанин рассказал, почему включил в регбийную команду 22-летнего левого вингера сборной Украины. Фланговый защитник "синих" снова сделал акцент на скорости Мудрика.

Он электрический. Это самый быстрый парень, которого я видел в футболе,

– сказал в видео Чилвелл.

Чилвелл выбирает регбийную команду из игроков Челси: смотрите видео

Отметим, что именно эта сильная сторона помогла Мише забить дебютный гол за Украину в матче отбора на Евро-2024 против Мальты. Мудрик прорвался флангом и из-за пределов штрафной мощно пробил мимо голкипера хозяев.

Перед октябрьским циклом матчей сборной Украины Мудрик оформил первый гол в официальных встречах за Челси. До этого он только забивал за "аристократов" в товарищеском поединке во время американского турне и ассистировал в Англии.

Напомним, что контракт украинского вингера с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2031 года. В текущем сезоне принял участие в 8 поединках за Челси.