26-річному англійському футболісту довірили скласти свою команду із гравців Челсі, які могли б спокійно зарекомендувати себе у регбі. Одне із місць Бен Чілвелл довірив нашому Михайлу Мудрику, з яким у ньому дуже теплі стосунки.

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Чілвелл: Він електричний

Англієць розповів, чому включив у регбійну команду 22-річноого лівого вінгера збірної України. Фланговий захисник "синіх" знову зробив акцент на швидкості Мудрика.

Він електричний. Це найшвидший хлопець, якого я бачив у футболі,

– сказав у відео Чілвелл.

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Відзначимо, що саме ця сильна сторона допомогла Михайлу забити дебютний гол за Україну у матчі відбору на Євро-2024 проти Мальти. Мудрик прорвався флангом та з-за меж штрафного майданчика потужно пробив повз голкіпера господарів.

Перед жовтневим циклом матчів збірної України Мудрик ще й оформив перший гол в офіційних зустрічах за Челсі. До цього він лише забивав за "аристократів" у товариському поєдинку під час американського турне та асистував в Англії.

Нагадаємо, що контракт українського вінгера із лондонським клубом розраховний до кінця червня 2031 року. У поточному сезоні взяв участь у 8-ми поєдинках за Челсі.

До слова. Челсі 21 жовтня зіграє у лондонському дербі проти Арсенала (старт о 19:30). Це буде особлива гра для Михайла, який взимку міг стати "каноніром". Перед цим поєдинком лівий захисник "червоних" Олександр Зінченко кумедно залякав Мудрика, якщо той повторить свій гол, який забив за збірну, вже у воротах Арсенала.