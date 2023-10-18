Как и в июньском матче против Мальты, победа далась украинской сборной очень сложно. Сине-желтые пропустили первыми, но затем ответили сразу тремя голами, один из которых мальтийцы забили в собственные владения. Авторами других двух стали Артем Довбык и Михаил Мудрик, сообщает 24 Канал.
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Зинченко: Я очень рад за него, за сборную, важный мяч Михаила, потому что он немного успокоил игру.
Поединок окончился выездной победой украинцев 1:3.
Для Мудрика этот шедевральный гол с дальней дистанции стал дебютным в 15 встречах в футболке национальной команды. Вообще октябрь стал особенным для Михаила. 22-летний левый вингер перед голом за сборную еще и впервые забил за Челси в матче против Фулхэма.
После победы над Мальтой капитан "сине-желтых" Александр Зинченко находился в хорошем настроении, поэтому решил воспользоваться возможностью и смешно запугать Мудрика во флеш-комментарии пресс-службы УАФ.
Я ему сказал, если ты сделаешь или попробуешь сделать это в субботу, оторву тебе яйца, так и сказал, извиняюсь за мой французский. Но самое важное для нас было взять три очка. Я очень рад за него, за сборную, важный мяч Михаила, потому что он немного успокоил игру,
– сказал Зинченко.
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Отметим, что в текущем сезоне 2023/2024 Зинченко отыграл за Арсенал 10 матчей. Мудрик же провел с Челси 8 поединков, в которых забил гол.
- Клуб Зинченко мощно открыл новый сезон. После 8 туров Арсенал идет на втором месте, набрав 20 баллов. Столько же очков у Тоттенхэма, лидирующего в турнирной таблице АПЛ.
- Челси с 11 очками идет только 11-м.