Как и в июньском матче против Мальты, победа далась украинской сборной очень сложно. Сине-желтые пропустили первыми, но затем ответили сразу тремя голами, один из которых мальтийцы забили в собственные владения. Авторами других двух стали Артем Довбык и Михаил Мудрик, сообщает 24 Канал.

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Зинченко: Я очень рад за него, за сборную, важный мяч Михаила, потому что он немного успокоил игру.

Поединок окончился выездной победой украинцев 1:3.

Для Мудрика этот шедевральный гол с дальней дистанции стал дебютным в 15 встречах в футболке национальной команды. Вообще октябрь стал особенным для Михаила. 22-летний левый вингер перед голом за сборную еще и впервые забил за Челси в матче против Фулхэма.

После победы над Мальтой капитан "сине-желтых" Александр Зинченко находился в хорошем настроении, поэтому решил воспользоваться возможностью и смешно запугать Мудрика во флеш-комментарии пресс-службы УАФ.

Я ему сказал, если ты сделаешь или попробуешь сделать это в субботу, оторву тебе яйца, так и сказал, извиняюсь за мой французский. Но самое важное для нас было взять три очка. Я очень рад за него, за сборную, важный мяч Михаила, потому что он немного успокоил игру,

– сказал Зинченко.

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Любопытно! В субботу, 21 октября, Зинченко и Мудрик снова могут сыграть на одном футбольном поле, но уже по разные его стороны. Встреча украинских футболистов состоится в рамках 9-го тура АПЛ в матче Челси – Арсенал. Начало матча в 19:30 (по киевскому времени).

Отметим, что в текущем сезоне 2023/2024 Зинченко отыграл за Арсенал 10 матчей. Мудрик же провел с Челси 8 поединков, в которых забил гол.