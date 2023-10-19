26-летнему английскому футболисту доверили составить свою команду из игроков Челси, которые могли бы спокойно зарекомендовать себя в регби. Одно из мест Бен Чилвелл доверил нашему Михаилу Мудрику, с которым у него очень теплые отношения.

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Чилвелл: Он электрический

Англичанин рассказал, почему включил в регбийную команду 22-летнего левого вингера сборной Украины. Фланговый защитник "синих" снова сделал акцент на скорости Мудрика.

Он электрический. Это самый быстрый парень, которого я видел в футболе,

– сказал в видео Чилвелл.

Чилвелл выбирает регбийную команду из игроков Челси: смотрите видео

Отметим, что именно эта сильная сторона помогла Мише забить дебютный гол за Украину в матче отбора на Евро-2024 против Мальты. Мудрик прорвался флангом и из-за пределов штрафной мощно пробил мимо голкипера хозяев.

Перед октябрьским циклом матчей сборной Украины Мудрик оформил первый гол в официальных встречах за Челси. До этого он только забивал за "аристократов" в товарищеском поединке во время американского турне и ассистировал в Англии.

Напомним, что контракт украинского вингера с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2031 года. В текущем сезоне принял участие в 8 поединках за Челси.

К слову. Челси 21 октября сыграет в лондонском дерби против Арсенала (старт в 19:30). Это будет особая игра для Михаила, который зимой мог стать "канониром". Перед этим поединком левый защитник "красных" Александр Зинченко смешно запугал Мудрика, если тот повторит свой гол, забивший за сборную, уже в воротах Арсенала.