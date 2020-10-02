1 жовтня відбулись відразу 21 матч у плей-офф Ліги Європи. У чотирьох поєдинках участь взяли українські легіонери, двоє із них вийшли у груповий етап єврокубків.

Путівки в груповий раунд Ліги Європи були розіграні в одноматчевому протистоянні, пише 24 канал. Спершу білоруське "Динамо-Брест" не змогло вийти переможцем у матчі проти "Лудогорця" (0:2).

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Результати українців

У складі білорусів участь взяв лише один із трьох українських легіонерів – Євген Хачеріді. Захисник провів на полі всі 90 хвилин, а от Олександр Нойок провів весь матч на лаві запасних. Нападник Артем Мілевський пропускав зустріч через пошкодження.

Угорський "Фехервар" зіграв на виїзді проти "Стандарта". Першими рахунок матчі відкрили гості, але це не вибило бельгійців з колії. Господарі зрівняли рахунок на 51-й хвилині. Далі у центрі уваги був арбітр та гравець "Стандарта" Аммала, який двічі реалізував пенальті протягом восьми хвилин – 3:1. У складі угорського клубу зіграв Іван Петряк, який був замінений по ходу матчу.

"Арарат-Вірменія" пропустила двічі від досвідченої "Црвени Звезди" (1:2). На 72-йй хвилині вірменському клубу вдалось скоротити відставання до мінімуму завдяки голу Ліми, але на більше господарів матчу не вистачило. Участь у матчі взяв ексгравець "Карпат" Сергій Вакуленко.

Грецький АЕК зустрічався проти "Вольфсбурга", який у минулому раунді став кривдником чернігівської "Десни". Господарі першими пропустили у матчі, але змогли зробити камбек та вирвати перемогу у німецького клубу – 2:1. З перших хвилин на поле вийшли два українських легіонери – Дмитро Чигринський та новобранець команди Євген Шахов.

Також в груповий етап Ліги Європи пробився "Лех" Василя Кравця, який нещодавно поповнив клуб. Боси польської команди купили ексгравця "Карпат" замість його земляка Володимира Костевича, який перебереться у Київ. "Лех" виявився сильнішим за "Шарлеруа" (1:2). "Слован", де грає Тараса Качараби також зумів проти у наступний раунд, обігравши АПОЕЛ (1:0).