Спортсмен пустил себе пулю в висок в своем родном городе Кемерово, откуда он родом. За сборную России Гейзель играл в амплуа вратаря и четыре раза помогал своей команде стать чемпионом мира.

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"Роман Гейзель покончил с собой. Причины этого поступка выясняются. Федерация хоккея с мячом России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа, хоккейному клубу Кузбасс, Кемеровской федерации хоккея с мячом", – говорится в сообщении Федерации хоккея с мячом России.

Что известно о карьере Гейзеля