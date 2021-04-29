Спортсмен пустил себе пулю в висок в своем родном городе Кемерово, откуда он родом. За сборную России Гейзель играл в амплуа вратаря и четыре раза помогал своей команде стать чемпионом мира.
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"Роман Гейзель покончил с собой. Причины этого поступка выясняются. Федерация хоккея с мячом России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа, хоккейному клубу Кузбасс, Кемеровской федерации хоккея с мячом", – говорится в сообщении Федерации хоккея с мячом России.
Что известно о карьере Гейзеля
- Гейзель завершил игровую карьеру в 32 года из-за тяжелой травмы колена. Играл на позиции вратаря.
- В 2005 и 2011 годах признавался лучшим вратарем России. В составе сборной России играл на шести чемпионатах мира по хоккею с мячом, на четырех из них становился чемпионом мира – в 2006-м, 2007-м, 2008-м и 2011 годах.